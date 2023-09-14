Убийца пятилетней таджикской девочки в Серпухове получил пожизненное

Мособлсуд рассмотрел апелляцию на приговор убийце пятилетней таджикской девочки в Серпухове и вынес новый вердикт. Если ранее мужчину приговорили к 24 годам заключения, то согласно новому решению суда, он получил пожизненное.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Отец ребенка удовлетворен новым решением. По его мнению, приговор станет гарантией, что другие дети будут жить спокойно.

Мужчина продолжает трудиться в Москве и пытается заработать денег для возвращения в Таджикистан, где находится супруга.

Напомним, первоначально решение по делу было вынесено в марте. Отец убитой говорил, что родственники педофила предлагали ему деньги.

Напомним, пятилетняя девочка из многодетной семьи пропала во время прогулки, когда отец на минуту отлучился. На следующий день ее нашли мертвой – тело лежало в спортивной сумке возле железной дороги. Установлено, что перед смертью ребенка изнасиловали. Был задержан 27-летний местный житель. В его квартире нашли вещи девочки.