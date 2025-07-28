В Астрахани обрушилась часть жилого дома, который признан аварийным

В Астрахани обрушилась часть жилого дома, признанного аварийным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, дом на улице Ляхова был признан аварийным. Его жильцы на протяжении нескольких лет жаловались на состояние здания. На данный момент спасатели разгребают завалы и эвакуируют людей из соседних подъездов.

Отмечается, что возгорания не было. По предварительным данным, фундамент могло размыть водой. Жильцы больше трех недель сообщали о затопленных подвалах.

Самому зданию больше 60 лет.

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