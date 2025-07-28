Опубликовано 28 июля 2025, 12:251 мин.
В Астрахани обрушилась часть жилого дома, который признан аварийным
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В Астрахани обрушилась часть жилого дома, признанного аварийным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, дом на улице Ляхова был признан аварийным. Его жильцы на протяжении нескольких лет жаловались на состояние здания. На данный момент спасатели разгребают завалы и эвакуируют людей из соседних подъездов.
Отмечается, что возгорания не было. По предварительным данным, фундамент могло размыть водой. Жильцы больше трех недель сообщали о затопленных подвалах.
Самому зданию больше 60 лет.
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