Дом на улице Генерала Тюленева в Москве восстановили спустя месяц после взрыва

В Москве восстановили многоквартирный дом, в котором 4 мая произошел взрыв. В Telegram-канале «Теплый Стан» опубликовали фото, как теперь выглядит здание.

По данным источника, дом полностью отремонтировали. Судя по кадру были восстановлены и стены, и крыша.

«Так и не скажешь, что здесь произошла трагедия», - пишет автор канала.

Напомним, что причиной ЧП стал газ. Очевидцы рассказали, что после взрыва видели женщину в окне. Позже стало известно, что она погибла. Ее знакомая делилась с сайтом «Страсти», что умерла не только эта россиянка, но и старший сын, бабушка. Буквально за несколько дней до случившегося глава семьи вернулся в зону специальной военной операции.

У погибшей остались живы двое детей – мальчик детсадовского возраста и девочка 12-ти лет.

К слову, после ЧП жильцы жаловались на мародерство. Они рассказывали, что после эвакуации у некоторых людей пропали ценные вещи.

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