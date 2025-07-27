Коммунальщики ни при чем? Правоохранители назвали версию взрыва в многоэтажке в Саратове

Числившиеся пропавшими после взрыва в многоэтажке Саратова вышли на связь. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

Как пояснили в правительстве Саратовской области, на данный момент завершены поисково-спасательные работы. Специалисты разобрали и осмотрели конструкции, извлекли тела семи погибших. Люди, числившиеся пропавшими, в момент трагедии находились не в доме. Они вышли на связь.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что в результате трагедии погибли семь человек, в том числе один ребенок. С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций четвертого и пятого подъездов дома. За ночь вывезли 2 тыс. кубометров обломков здания.

На месте происшествия работают пункты размещения граждан с организацией горячего питания, в которых, по словам главы региона, там находятся девять человек. Жильцам трех подъездов дома ранее было разрешено вернуться в квартиры.

Источник mk.ru, близкий к следствию сообщил, что по делу допрошены около 100 человек. Контроль за газовыми трубами и вентиляционными каналами велся на должном уровне, поэтому версия о халатности коммунальщиков пока не является приоритетной.

Правоохранители намерены тщательно присмотреться к личности одного из погибших. Мужчина жил в трехкомнатной квартире на девятом этаже после развода с женой и, как рассказывают близкие, впал в депрессию. Эпицентр взрыва мог находиться в его квартире. В последнее время он трудился в строительных фирмах, но денег ему не хватало, поэтому приходилось брать микрозаймы.

Напомним, ранее мы писали о семье, погибшей при взрыве газа в Саратове. Знакомые супругов рассказали, что они мечтали о дочери.