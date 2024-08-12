В Архангельской области стоматолог удалила ребенку коренные зубы вместо молочных

В Архангельской области семилетняя девочка лишилась коренных зубов из-за ошибки стоматолога. Врач перепутала постоянные зубы с молочными. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, школьнице должны были вырвать пару зубов. Родители отвели ее в клинику, где медик случайно удалила клыки, которые были коренными. Из-за этого ребенку пришлось проходить длительное лечение.

После случившегося семья пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы. И в результате прокуратура Коношского района Архангельской области отсудила у стоматологической клиники и регионального минздрава 600 тысяч рублей.

На данный момент компенсация уже была выплачена родителям ребенка в полном объеме.

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