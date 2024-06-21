В Амурской области разбился вертолет Robinson R-66. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Вертолет, принадлежавший частной компании, разбился в Амурской области. Сообщается, что на борту было трое пассажиров. Количество погибших и пострадавших пока неизвестно.

Журналисты выяснили, что вертолет направлялся в Тындинский район с площадки лесоперерабатывающего предприятия, однако до конечной точки он не долетел. Спасателям удалось засечь сигнал из точки крушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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