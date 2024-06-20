СК начал проверку после избиения девушки однокурсником в Башкирии

Следственный комитет начал проверку после избиения студентки медицинского колледжа ее однокурсником в Сибае, сообщает Информационный центр СК России.

«В социальных сетях размещена информация о том, что в городе Сибае в одном из учебных заведений студент избил однокурсницу, а также высказал оскорбления в адрес ее отца, который является участником специальной военной операции. Следственными органами СК России по Республике Башкортостан организована процессуальная проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе проверки.

Ранее в интернете появились кадры того, как студент Сибайского медицинского колледжа избивает свою однокурсницу и угрожает ей убийством за то, что она не стала его «прикрывать» перед преподавателем за опоздания. Также на видеозаписи молодой человек пожелал, чтобы отца студентки съели медведи. Как выяснилось, в настоящее время отец девушки находится на СВО.

У студентки диагностировали сотрясение мозга и синяки по телу. В настоящее время нападавший задержан.