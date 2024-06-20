Спасатели нашли тело унесенной в море девушки в нескольких километрах от места происшествия

Спасатели нашли тело 20-летней девушки, которую 16 июня унесло в море в Сочи. Будет проведено опознание.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление МЧС России.

Telegram-канал SHOT уточняет, что тело найдено в нескольких километрах от места происшествия. Девушку нашли в Хостинском районе.

Напомним, она приехала на море с двумя друзьями. 16 июня компания гуляла по пляжу «Ривьера» - девушка с одним из парней зашла в воду, был шторм. Волна сбила ее с ног. Молодой человек выбрался на берег, девушка боролась с волнами, но не смогла спастись. Для погибшей эта поездка на море была первой в жизни.

Ранее сообщалось, что знакомый уговаривал ее не заходить в море. Девушка была уверена, что ее не смоет волной. Она говорила, что зайдет «на одну минуту».