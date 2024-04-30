Российский старшеклассник ударил товарища ножом в грудь из-за долгого конфликта
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В Москве 11-классник из-за длительного конфликта со своим товарищем, являющимся студентом колледжа, ударил его ножом в грудь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, ЧП произошло рядом со станцией метро «Молодежная». Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.
Как рассказал напавший на знакомого юноша, между ними был длительный личный конфликт, а в день нападения произошла словесная перепалка, в результате которой он и нанес оппоненту удар ножом в грудь.
Уточняется, что нападавший раскаялся в содеянном. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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