В Орске бродячие собаки едва не загрызли женщину

В Орске Оренбургской области стая бродячих собак накинулась на местную жительницу. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, ЧП произошло в поселке Рабочий. Агрессивные псы настигли россиянку во дворе многоквартирного дома и стали ее кусать, вследствие чего она была вынуждена убегать от животных.

Женщине удалось спрятаться в автомобиле, после чего собаки убежали в другом направлении.

«Я была шокирована, что это произошло рядом с домом. Меня спасло то, что я не закрыла машину, когда отправилась в гараж, который находится буквально в семи метрах», - призналась пострадавшая.

Через некоторое время после нападения женщина смогла вылезти из автомобиля, первую помощь ей оказали соседи. Позднее в ходе осмотра медики обнаружили у нее рваные раны мягких тканей.

В настоящий момент прокуратура организовала проверку соблюдения закона об ответственном обращении с животными.

Ранее стало известно, что в Иркутской области бродячие собаки загрызли 71-летнего пенсионера.