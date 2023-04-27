В аэропорту Новосибирска обнаружили труп мужчины возле стойки регистрации

В новосибирском аэропорту «Толмачево» труп россиянина напугал пассажиров. Мужчина скончался прямо возле стойки регистрации. Об этом сообщает издание Ngs.ru.

Инцидент произошел 26 апреля. В пресс-службе аэропорта факт смерти подтвердили, но комментировать ситуацию отказались. На данный момент проводится проверка произошедшего, однако уже сейчас, по версии следствия, криминального следа в деле не найдено. Отмечается, что тело мужчины пролежало в «Толмачево» несколько часов.

Ранее полиции удалось раскрыть дело 20-летней давности. В 2003 году в кустах на территории детского сада была обнаружена мертвая девушка. Установлено, что она скончалась от того, что ее задушили. И только на днях правоохранители задержали двух подозреваемых.

Также новые подробности по нераскрытому делу появились и у полиции Ленобласти. Там обнаружили обезглавленного пенсионера, который уже почти год считался без вести пропавшим. Его тело нашли возле озера, и на данный момент неизвестно, что именно с ним происходило все это время. При этом на шее были замечены следы от зубов. Расследование продолжается.