В Ленобласти нашли пропавшего пенсионера без головы: на шее обнаружены следы от зубов

В поселке Ефимовский в Ленобласти обнаружили обезглавленное тело пожилого мужчины. Труп лежал около озера Софино. Об этом сообщает РЕН ТВ.

После того как следователям удалось выяснить личность погибшего, оказалось, что он числился пропавшим без вести еще с июня 2022 года. Пенсионера 1948 года рождения не смогли отыскать, поэтому потеряли всякую надежду, однако спустя почти год его нашли мертвым в его родном поселке.

Как именно погиб россиянин, пока неизвестно. У трупа не было головы, а на шее правоохранители заметили следы от зубов. Предположительно животных. На данный момент тело находится в морге. Там должны выяснить все обстоятельства смерти мужчины.

Ранее появилась информация о жестоком убийстве 19-летней девушки под Магаданом. Ее убил знакомый, который пришел к ней домой и устроил ссору. В ходе скандала он несколько раз ударил жертву по голове, а затем задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый устроил пожар. Однако это не помогло ему остаться безнаказанным.