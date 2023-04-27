В Москве спустя 20 лет раскрыли убийство девушки, задушенной в детском саду: их было двое

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемых по делу об убийстве 20-летней давности. В 2003 году в кустах на территории детского сада было обнаружено тело 18-летней девушки, и все это время преступники оставались безнаказанными. Об этом сообщает mk.ru.

Полиции удалось установить, что нигде неработающая россиянка умерла в результате удушения. Однако у следствия не было подозреваемых. Расследование продолжалось долгие годы, пока дело, наконец, не получило продолжение. На днях правоохранители задержали двух мужчин в Москве и Туле. Оба неоднократно судимы, в том числе в их «послужном списке» числятся убийства.

Установлено, что один из обвиняемых проживал 20 лет назад как раз недалеко от детского сада на улице 2-й Владимирской, второй же прописан не в столице. На данный момент мотивы их еще неясны, расследование продолжается.

Ранее в Ленобласти нашли пенсионера без головы, который уже почти год числился как пропавший без вести. Обстоятельства смерти пожилого мужчины выясняются. Примечательно, что на шее у трупа были замечены следы от зубов животных.