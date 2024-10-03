В аэропорту европейского города взорвался багаж одного из пассажиров

В аэропорту имени Шопена в Варшаве взорвался багаж одного из пассажиров. Об этом пишет Gazeta.pl.

Отмечается, что ЧП произошло накануне. По данным источника, взорвался чемодан одного из пассажиров, летевшего в Вену. В нем находились образцы биологического материала для исследования и сухой лед, используемый для их охлаждения. Он и стал причиной взрыва.

Комментируя инцидент, в пресс-службе авиагавани заявили, что ситуация нормализовалась через несколько десятков минут. Также путешественников призвали внимательнее относиться к правилам перевозки товаров в зарегистрированном багаже.

В результате случившегося никто не пострадал.

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