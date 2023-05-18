Интимная переписка в соцсетях довела 12-летнего школьника до комы

В Кургане ученик шестого класса выполнял задание из чата эротического характера в социальной сети и впал в кому. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По данным источника, 12-летний мальчик нашел группу с интимными переписками для подростков в соцсетях и вступил туда. Отмечается, что в сообщениях участники искали себе «рабов», делились обнаженными фото и рассказывали о своих фантазиях.

Незнакомец дал школьнику задание, которое он согласился выполнить. Несовершеннолетнего без сознания и одежды обнаружил дедушка. Внука госпитализировали, он был в коме, но уже пришел в сознание.

В настоящий момент состояние школьника стабилизировалось. По факту случившегося организована проверка.

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