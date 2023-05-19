В Нижнем Новгороде 14-летняя девочка продавала интимные фото родному отцу за 9 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде 14-летняя девочка продавала интимные фото родному отцу. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, родители школьницы давно в разводе. Мама девочки была убеждена, что она не общается с 36-летним отцом, однако ее сумела переубедить их переписка. В чате с дочкой мужчина давал уроки по половому воспитанию и комментировал обнаженные снимки школьницы. Кроме того, за каждый кадр отец платил дочке 9 тысяч рублей.

Узнав об этом, мама школьницы написала заявление на 36-летнего мужчину. На данный момент он задержан, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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