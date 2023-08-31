Мешал беседовать: гость убил ножом хозяина квартиры из-за его женщины

В ЯНАО, городе Ноябрьск мужчина пришел в гости и накинулся на хозяина квартиры с ножом. Все случилось из-за того, что погибший мешал ему разговаривать со своей женщиной. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, все произошло днем 25 августа. Подвыпивший гость пришел к знакомой женщине и ее 31-летнему сожителю. В какой-то момент мужчина разозлился и нанес хозяину квартиры удары ножом в область тела и конечностей. Отмечается, что конфликт случился из-за личной неприязни.

Житель после ножевых ранений скончался прямо на месте происшествия. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование продолжается, дело будет передано в суд.

Похожая история произошла в Хабаровске. Там супруги зарезали знакомого и выкинули его тело в окно. По версии следствия, зарезал жертву именно мужчина на почве ревности, так как не смог спокойно смотреть, как его супруге оказывают знаки внимания.

Ранее мы писали о том, как мужчина из Курганской области хотел сжечь заживо двоих подростков. Местный житель облил школьников бензином из канистры и чиркнул зажигалкой. Один из мальчиков скончался в больнице.