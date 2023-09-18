Увезли на скорой помощи: охранник караоке-бара сломал посетительнице ребра

В Москве 37-летняя жительница хотела повеселиться в караоке-баре, а в итоге оказалась в больнице с переломом ребер. Девушка обвинила в избиении охранника заведения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло в баре на Новослободской улице. Пока неизвестно по какой причине, но охранник напал на девушку и избил ее. Посетительницу увезли в больницу на машине скорой помощи. Она обвиняет во всем сотрудника охраны.

«Врачи при осмотре выявили травму грудной клетки и перелом ребер», – рассказал собеседник телеканала.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, организована проверка.

Похожий случай произошел в Казани. Там посетитель бара умер после того, как охранник ударил его в челюсть. Все случилось ночью 3 сентября. 45-летний мужчина веселился в баре, но в какой-то момент у него начался конфликт с 24-летним охранником. Тот ударил посетителя кулаком в лицо, после чего оппонент упал.

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