Увел домой и постирал вещи: мужчина похитил девятилетнего мальчика в Саратовской области

В городе Балаково Саратовской области неизвестный мужчина похитил девятилетнего мальчика. Местные жители искали ребенка на протяжении нескольких часов.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, вечером 5 августа лысый мужчина подошел к ребенку на улице Чапаева и увел его в неизвестном направлении. Мальчику он сказал, что тот вернется домой в девять утра. Местные жители, узнав о случившемся, сразу же приступили к поискам.

Мальчика искали в ближайших районах. О том, где проживает мужчина, рассказал его знакомый. Полицейские задержали похитителя в квартире — там же находился и ребенок. Местные жители рассказали, что незнакомец постирал школьнику вещи. Его жизни ничего не угрожает.

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