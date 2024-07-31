Во Владивостоке мужчина похитил ребенка, который обидел его дочь. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Приморского края.

На днях в Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина останавливает мальчика, ехавшего на самокате и сажает его к себе в машину. В итоге полицейские нашли мужчину, похитившего ребенка.

Выяснилось, что таким образом он хотел провести воспитательную беседу с 9-летним мальчиком, который обидел его 8-летнюю дочь.

Ребенок рассказал правоохранителям, что не пострадал. Спустя некоторое время после случившегося, мужчина его отпустил.

В итоге полицейские задержали подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения в отношении мужчины. Ему может грозить привлечение к ответственности по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

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