Установлена личность убитой в «Запорожце» Гоши Куценко девушки

Правоохранителям удалось установить личность девушки, убитой в принадлежащем актеру Гоше Куценко «Запорожце» в Москве. Об этом 20 января сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, погибшую зовут Дарья, ей было 36 лет. Она родом из Вилючинска Камчатского края, ранее работала в разных студиях красоты, в последнее время занималась подготовкой сотрудников маркетплейса Ozon.

Вечером накануне Дарья согласилась употребить алкоголь совместно с 30-летним Альбертом Абдуллиным. На пьяную голову они повздорили, и мужчина нанес девушке множество колотых ран, от которых та скончалась на месте. Он перенес ее тело в машину Гоши Куценко, которая уже несколько лет стояла заброшенной в одном из московских дворов, и там же пристроился на ночлег.

Ранее мы писали о том, что в автомобиле артиста Абдуллин проживал по меньшей мере неделю перед убийством – он был безработным и бездомным. Сам Куценко на фоне всех событий никаких корректив в свою гастрольную проблему вносить не намерен.