Убивший женщину в «Запорожце» Гоши Куценко жил в машине минимум неделю

Мужчина, который зарезал женщину в автомобиле Гоши Куценко в Москве, до совершения преступления жил в данном средстве передвижения по меньшей мере неделю. Об этом 20 января сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 30-летний убийца был безработным и бездомным — в одну из январских ночей он обнаружил выглядящее бесхозным авто, взломал его и забрался внутрь, чтобы поспать. Впоследствии он продолжил там ночевать.

При этом, как указывает Mash, после убийства собутыльницы мужчина даже не попытался скрыться — он несколько часов сидел в салоне рядом с остывающим телом и лег спать там же. В этой же машине его и задержали.

Как мы писали ранее, в принадлежащем актеру Гоше Куценко «Запорожце» в Москве нашли труп женщины с ножевыми ранениями. Установлено, что ее лишил жизни безработный мужчина, судимый за изнасилование, грабеж, разбой и убийство. Преступление он совершил на бытовой почве после ссоры.