Раскрыто, будет ли Куценко отменять спектакли из-за обнаружения тела женщины в его автомобиле

Раскрыто, собирается ли актер Гоша Куценко отменять спектакли из-за обнаружения тела женщины с ножевыми ранениями в его машине. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на пресс-службу театра «Ателье».

Несмотря на инцидент с автомобилем, Куценко намерен принять участие в спектакле 21 января. Уточняется, что артист выйдет на сцену со своей коллегой по цеху Екатериной Климовой.

«Пока никаких новостей об отмене не было. Спектакль состоится, все в силе», – рассказал сотрудник театра.

Ранее стало известно, что накануне утром в Москве во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в автомобиле обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. По данным СМИ, машина принадлежит Куценко.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. По их информации, 30-летний безработный из Казани сначала выпивал с женщиной, а после убил. Злоумышленник ударил собутыльницу тычковым ножом не менее 12 раз.