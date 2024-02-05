Женщина в Москве рассказала, как оказалась в подъезде с детьми из-за квартиранта

Женщина в Москве рассказала, как оказалась в подъезде с мужем, тремя детьми и животными. Она сдала четырехкомнатную квартиру за 250 тыс. рублей арестанту, которому выбирали меру пресечения по делу о краже, но тот в итоге поменял замки и отказался выезжать.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Женщина решила сдать жилплощадь в конце декабря. Нашелся квартирант – беженец из Украины. Он проходил обвиняемым по делу о краже и, чтобы мужчина не попал в СИЗО, хозяйка квартиры приезжала в суд и выразила согласие, чтобы он проживал в ее жилище. Женщина планировала, что будет сдавать квартиру, а с семьей переедет в помещение меньшей площади и будет с разницы оплачивать ипотеку. Однако хозяин другой квартиры быстро попросил семью на выход: ему не понравилось, что было много детей, а также собака, кошка и черепаха.

Тогда семья вызвала специалистов по замкам и обратилась в полицию, чтобы вернуться в свою квартиру, но никто не разбирался. Женщина с мужем и тремя детьми осталась в подъезде, дети уснули.

Сейчас семья живет в реабилитационном центре. Адвокат квартиранта обратился в полицию, обвинив арендодателя в мошенничестве. Женщина написала ответное заявление.

Департамент труда и соцзащиты населения Москвы оказывает семье всю необходимую помощь. Семья живет в комфортных условиях, получает выплаты и льготы. После решения вопроса с квартирой им окажут помощь в переезде.

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