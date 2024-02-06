Рядом был пункт полиции: мать спасенной от похитителя девочки рассказала подробности нападения

Мужчина, который пытался похитить семилетнюю девочку в Стерлитамаке, напал на детей во дворе с опорным пунктом полиции. Об этом их мать сообщила в беседе с телеканалом «360».

Женщина заявила, что не имела представления о человеке, пытавшемся похитить ее дочь, она не видела его раньше. Инцидент произошел 5 февраля, когда мужчина в балаклаве пытался похитить школьницу. Ее брат смог предотвратить это.

По словам матери, дети шли из школы, а мужчина следовал за ними по двору, затем схватил девочку и потащил в сторону. Брат освободил ее из рук злоумышленника, после чего тот скрылся.

«Почти дошли, и возле нашего подъезда… До нашего подъезда за ними шел. Не знаю, что он хотел. Утащить хотел. Молча, ничего не говорил», — поделилась она.

Это нападение шокировало детей, особенно брата. По словам матери, похититель сильно напугал его. Теперь мальчик плачет, а дочь плохо спит ночью.

«Сын нервничает, периодически плачет. Он ранимый, воспринимает такие ситуации очень больно», – отметила женщина.

Жительница добавила, что полицейский пост находился прямо в их дворе, но присутствие правоохранительных органов не остановило преступника. Этот мужчина был незнаком ей. За шесть лет проживания в этом доме ни у нее, ни у ее соседей не было подобных инцидентов.

«У нас во дворе еще пункт полиции, всегда спокойно было. Дети могли гулять, играть. Не было такого случая ни разу. Взрослые спокойно выходили, даже ночью. Никаких происшествий никогда не бывало тут», – рассказала она.

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения, провела опрос свидетелей и матери детей. Однако подозреваемого в попытке похищения пока не задержали.

Ранее мы писали о том, что женщина напала со стулом на главу села из-за конфликта их детей.