В Ленобласти водителя такси подозревают в развращении 17-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал 78.ru.

По данным источника, инцидент произошел в Гатчинском районе. В минувшую пятницу девочка вызвала такси, и тогда водитель авто стал к ней приставать. Узнав об этом, мама потерпевшей обратилась в полицию с заявлением на 30-летнего мужчину.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя такси. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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