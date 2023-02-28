Московский таксист надругался над спящей клиенткой

Такси остается зоной повышенного риска. В октябре прошлого года в кабине автомобиля сексуальному насилию подверглась 32-летняя москвичка.

Она села в такси в состоянии алкогольного опьянения и заснула. Водитель, припарковав машину у одного из домов на проспекте 60-летия Октября, пересел на заднее сидение и изнасиловал пассажирку.

Столичному уголовному розыску удалось разыскать и задержать 55-летнего преступника только спустя четыре месяца.

Ранее на Камчатке полиция арестовала пассажира, подвергшего сексуальным издевательствам женщину-таксиста.

Сообщается, что 50-летнй мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, заказал такси.

Увидев, что за рулем женщина, пассажир набросился на нее, изнасиловал, а затем, угрожая убийством, затащил к себе в квартиру, где повторил преступление.