Ушла из жизни звезда «Призрака оперы» Линда Бэлгорд

Скончалась американская актриса и певица Линда Бэлгорд. Об этом сообщает BroadwayWorld.

Незадолго до смерти – 18 февраля – артистка отпраздновала свое 64-летие. Точная причина кончины не раскрывается.

Вдовцом остался ее супруг – режиссер Эндрю Фентон, в браке с которым она состояла с 1993 года.

Напомним, Линда Бэлгорд появилась на свет в Висконсине. На любительском уровне дебютировала на сцене еще в школьные годы. В 1982-1984-м артистка играла в театре Fireside в Форт Аткинсоне, позднее – в театрах Чикаго, куда впоследствии переехала. В 1990-м перебралась в Нью-Йорк, а спустя пять месяцев получила главную роль в одной из бродвейских постановок.

Она принимала участие в таких постановках, как «Кошки», «Призрак оперы» и «Бульвар Сансет».

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