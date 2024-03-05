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Опубликовано 05 марта 2024, 12:32
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Ушел из жизни советский спортивный комментатор Рабат Жанибеков

В возрасте 81 года умер советский спортивный комментатор Рабат Жанибеков.
Ушел из жизни советский спортивный комментатор Рабат Жанибеков

© Freepik

Умер советский казахстанский спортивный комментатор Рабат Жанибеков. Об этом сообщает «Казинформ».

Журналист скончался в возрасте 81 года. Причина смерти не раскрывается.

Напомним, Рабат Жанибеков являлся одним из первых казахстанских спортивных комментаторов. В период с 1968 по 2003 год от трудился редактором и комментатором на национальном телевидении, занимаясь освещением всесоюзных спортивных событий.

Вдобавок Жанибеков работал пресс-секретарем Научно-практического центра Министерства образования и науки.

Ранее стало известно о смерти 74-летнего заслуженного артиста России Евгения Валуева.

Также мы писали, что в возрасте 73 лет скончался экс-министр госбезопасности Грузии Джемал Гахокидзе.