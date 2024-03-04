В Вологде умер в возрасте 74 лет заслуженный артист России Евгений Валуев

В Вологде умер заслуженный артист России Евгений Валуев. Ему было 74 года. Смерть актера подтвердили в Вологодском драматическом театре, где он служил с 1974 года.

Причина, по которой Валуев ушел из жизни, не уточняется. О месте прощания и дате похорон информации также нет.

«Приносим соболезнования родным и близким артиста. Светлая память!» - говорится в некрологе театра в соцсети «ВКонтакте».

Евгений Валуев окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после чего поступил в Вологодский драматический театр, в котором служил до 1995 года.

Актер сыграл главные роли в спектаклях «Рядовые», «Звезды на утреннем небе», «Иван Васильевич», «Подруга жизни» и многих других постановках, полюбившихся зрителям.

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