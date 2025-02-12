Ушел из жизни заслуженный артист России Нариман Алиев

Скончался актер театра и кино, режиссер, народный артист Дагестанской АССР и заслуженный артист России Нариман Алиев. Соответствующая информация появилась на сайте Даргинского театра, где служил артист.

85-летний артист ушел из жизни 10 февраля. Причина и обстоятельства смерти неизвестны.

Нариман Магомедович Алиев появился на свет 9 мая 1939 года. Он является выпускником даргинской студии Ереванского художественного театрального института, а в 1969 году окончил режиссерский факультет этого института.

В театре он не только играл на сцене, но и создавал свои первые спектакли. Среди постановок режиссера: «Лекарь поневоле» и «Жорж Данден» Ж.-Б. Мольера, «Без вины виноватые» А. Островского, «Женитьба» Н. Гоголя, «Предложение».

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