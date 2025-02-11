Умерла детская писательница и одна из основателей журнала «Сибирячок» Светлана Волкова. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в личном Telegram-канале. Женщине было 83 года.

Волкова была членом Союза писателей России. Информации о причине ее смерти нет. Прощание пройдет 14 февраля по адресу: ул. Гагарина, 4, строение 1, с 12:00 до 13:00.

Писательница родилась в 1941 году в Чите. Она окончила филологический факультет Иркутского государственного университета. Потом устроилась старшим редактором на иркутском телевидении и ведущей передач.

Первая книга женщины вышла в 1974 году. Она называлась «Облачный пудель».

«Писательница стала известной далеко за пределами Иркутской области. По трем ее сказкам сняты мультфильмы, поставлена детская опера «Приключение Синего Фартучка»», – написал губернатор.

Светлана Волкова была награждена почетным знаком «За достижения в культуре».

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