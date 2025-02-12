Во время концерта на глазах у дочки умерла руководитель оркестра Эльза Датиева

В Северной Осетии во время концерта на глазах у дочки умерла артистка Эльза Датиева. Об этом сообщает Telegram-канал Сапа 15.

11 февраля на сцене Дворца молодежи «Электрон» прошел концерт дружбы Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» и Государственного академического ансамбля танца «Алан». Во время исполнения номера Эльзе стало плохо: руководитель оркестра ансамбля «Алан» потеряла сознание. Из-за этого мероприятие приостановили, закрыли кулисы и вызвали скорую. Прибывшие медики не смогли спасти артистку.

О смерти народной артистки Северной Осетии объявил министр культуры республики, который присутствовал на концерте. В зале также находилась дочь Эльзы Датиевой.

По предварительным данным, Эльза страдала от рака и проблем с сердцем.

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