Ушел из жизни основатель одного из крупнейших в РФ производителей растительных масел

Ушел из жизни основатель группы компаний «Благо» — одного из крупнейших в РФ производителей растительных масел — Аркадий Фосман. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

55-летний основатель и владелец производства растительного масла умер после болезни, в кругу семьи и близких.

«Коллектив ГК “Благо” выражает соболезнования родным и близким Аркадия Валерьевича», — сказано в сообщении пресс-службы компании.

Аркадий Фосман основал предприятие «Благо» в 1993 году. По итогам минувшего года выручка холдинга составила 53,6 млрд рублей.

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