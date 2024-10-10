Футболиста сборной Греции обнаружили мертвым в бассейне

Ушел из жизни защитник сборной Греции и «Панатинаикоса» Джордж Болдок. Об этом пишет греческое издание Sport 24.

По данным источника, спортсмена нашли мертвым накануне в бассейне его дома в Глифаде. В настоящий момент причина смерти 31-летнего футболиста неизвестна.

Джордж Болдок перешел в «Панатинаикос» летом текущего года. Он известен по выступлениям за английский «Шеффилд Юнайтед», в составе которого он провел 219 матчей и забил шесть голов. За сборную Греции он сыграл в 12 встречах.

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