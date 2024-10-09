В Брянске скончалась заслуженная работница театра драмы Ирина Дроханова

Умерла руководитель литературно-драматургической части Брянского театра драмы имени А. К. Толстого Ирина Дроханова. Соответствующая информация появилась на странице драмтеатра во «ВКонтакте».

Сотрудницей драмтеатра Дроханова стала в 1983 году, а в 1994 году ее назначили руководителем литературно-драматургической части.

«За время служения театру Ирина Аркадьевна проводила последовательную работу по пропаганде театрального искусства в Брянской области и за ее пределами. Ей посчастливилось служить в театре с выдающейся плеядой актеров и режиссеров», – сказано в сообщении.

Причина и обстоятельства смерти заслуженной работницы драмтеатра не раскрываются. Информацию о дате и месте проведения прощания сообщат позднее.

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