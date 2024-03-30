Ушел из дома с планшетом и не вернулся: ребенка с аутизмом ищут вторые сутки

10-летний мальчик-аутист ушел из дома в поселке Псебай и пропал. Ребенка ищут уже вторые сутки. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

28 марта мальчик, страдающий аутизмом, вышел на улицу с планшетом, но домой так и не вернулся. Известно, что в момент пропажи ребенка его мать находилась неподалеку.

Мальчик исчез, как только женщина отвлеклась. Она пыталась самостоятельно найти сына, но ничего не вышло. Спустя несколько часов камеры видеонаблюдения засняли ребенка в соседней станице Андрюки.

По данным источника, мальчик находился на домашнем обучении. Отмечается, что он сильно боится громких звуков.

Ранее в Курганской области пропала 14-летняя школьница. Мать девочки выяснила, что та общается с 22-летним молодым человеком, и установила на ее телефон прослушку. Восьмиклассница узнала об этом незадолго до своего исчезновения.

Похожий случай произошел под Миассом. Мужчина ушел ночью в лес, чтобы увидеться с подругой, и перестал выходить на связь.