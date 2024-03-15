Россиянин ушел один ночью в лес и пропал без вести

В Челябинской области, недалеко от Миасса, пропал мужчина. Он в одиночку отправился ночью в лес и перестал выходить на связь. Как стало известно, он хотел встретиться с подругой. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба региона во «ВКонтакте».

По данным источника, 15 марта женщина обратилась к спасателям и рассказала, что у нее пропал друг. Она призналась, что он приехал ночью на озеро Тургояк, но посреди ночи захотел навестить ее в городе, поэтому пошел пешком через лес. Россиянка подчеркнула, что он не ориентируется на местности, а в марте сугробы еще не успели растаять, что еще больше осложняло его путь.

До четырех утра мужчина был на связи с приятельницей, а после до него уже не смогли дозвониться. Тогда женщина и решила обратиться за помощью. Найден был турист около 6 утра. Он находился в районе Мохового болота, которое расположено в четырех километрах от места, откуда он начинал свой путь.

Отмечается, что, кроме сильной усталости, никаких травм и проблем со здоровьем у россиянина не было обнаружено. Медицинская помощь ему не понадобилась. На данный момент его уже эвакуировали в город.

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