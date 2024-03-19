Хрупкое телосложение и рост 150 сантиметров: школьница пропала после общения с 22-летним молодым человеком

В Курганской области уже пятые сутки разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала после общения с 22-летним молодым человеком. Кроме того, незадолго до исчезновения школьница нашла на своем телефоне прослушку, установленную матерью, передает Telegram-канал Ural Mash.

Женщина следила за дочкой с помощью специального приложения. Так она узнала, что девочка общается с неким молодым человеком. После этого мать забрала гаджет, а ребенок покинул дом и ушел в неизвестном направлении.

По данным СМИ, пропавшая школьница имеет хрупкое телосложение, ее рост 150 сантиметров. Учится девочка хорошо. Кроме учебы, она занимается волонтерской деятельностью и помогает животным. В день исчезновения на ней были куртка, темные брюки, черно-белые кроссовки и шапка розового цвета.

Ранее в Челябинской области мужчина ушел один ночью в лес ради встречи с подругой и пропал. Его удалось найти рано утром.