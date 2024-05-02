«Урод»: в Люберцах мужчина со всей силы ударил мимо проходившую девочку

В подмосковных Люберцах мужчина пнул школьницу, которая проходила мимо него вместе с одноклассниками. О произошедшем рассказала мама девочки.

Школьница пошла гулять с классом на площадке.

«Когда они шли на площадку, напал этот урод на нее. Они просто шли, даже ничего не говорили. Он просто пнул автомобиль. В это время дети проходили мимо, и ей влетело следом», — рассказала женщина телеканалу «360».

На данный момент она отправляется с дочерью в больницу. Мать привела пострадавшую школьницу сначала в травмпункт, также подростка осмотрит отоларинголог.

На кадрах с камеры видеонаблюдения мужчина бил припаркованные машины. Когда мимо него прошла девочка, он ударил ее со всей силы так, что школьница упала на землю.

Ранее в столице мать избила грудного ребенка на детской площадке из-за плача. На кадрах заметно, как она хватала его за шею и трясла. Также женщина произнесла фразу: «Я сейчас вас в детский дом сдам».

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