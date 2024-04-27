«В детский дом сдам»: мать избила грудного ребенка на детской площадке из-за плача

В Москве очевидцы засняли на камеру избиение матерью грудного ребенка. Женщина, сидя на детской площадке, трясла и наносила удары по голове младенца из-за того, что он плакал. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, россиянку с младенцем заметили в Западном Дегунино. До того, как прохожие смогли включить видео, она била малыша, находящегося в коляске. А на кадрах заметно, как она хватала его за шею и трясла. Также женщина произнесла фразу: «Я сейчас вас в детский дом сдам».

Очевидцы предположили, что причиной агрессии матери стала истерика ребенка, который не мог успокоиться. Однако, по словам местных жителей, это уже не первый подобный случай. Видео планируют передать сотрудникам полиции.

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