Ударил по лицу и голове: в Москве отец жестоко избил тапком 20-летнюю дочь

В Москве 20-летнюю девушку жестоко избил тапком собственный отец. Инцидент произошел 1 мая.

Отец и дочь поспорили дома. После этого мужчина кинул в девушку резиновый тапок, а затем ударил несколько раз ее по лицу и голове, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшая обратилась за помощью к медикам. По факту инцидента полиция проводит проверку.

Ранее покупать жестоко избил продавца после вопроса о Монголии. Инцидент произошел в поселке Петрин под Курском.

До этого мы писали, что в Башкирии местный житель подозревается в избиении подруги до смерти. Его нашли в квартире, обнимающимся с ее трупом. Все произошло в городе Салават. Жители дома на улице Калинина услышали голоса людей, участвующих в потасовке. Среди ночи мужчина и женщина громко выясняли отношения, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.