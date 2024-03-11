В Саратове на семилетнюю девочку осыпалась стеклянная дверь в аквапарке

В Саратове на семилетнюю девочку осыпалась стеклянная дверь. Это произошло в парной аквапарка.

Подробности приводит ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на осведомленные источники.

Инцидент произошел 10 марта. В парной аквапарка на ребенка рухнула стеклянная дверь.

В результате несовершеннолетняя получила множественные раны плеча и ноги. Отмечается, что раны неглубокие.

По информации издания, из места отдыха ребенка увезли в травмпункт.

Ранее сообщалось, что актер Святослав Рогожан врезался в стеклянную дверь, играя в футбол с приятелями на стадионе. Он получил травму ноги. Защитная сетка не спасла от столкновения, а порвалась. Рогожану потребовалась госпитализация. Актер влетел в дверь на большой скорости.