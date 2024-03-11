Опубликовано 11 марта 2024, 17:21
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Российский школьник надышался газом из баллона и умер
В Воронеже 12-летний подросток надышался газом из баллона и умер.
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В Воронеже 12-летний школьник вдохнул газ и был доставлен в реанимацию. Об этом пишет Telegram-канал «Вести Воронеж».
По данным источника, 9 марта подросток приобрел баллон со сжиженным газом и несколько раз вдохнул из него. Через некоторое время после этого он почувствовал недомогание. Прохожие вызвали шестикласснику скорую помощь.
Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу. Однако медикам не удалось спасти его.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.
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