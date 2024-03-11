Российский школьник надышался газом из баллона и умер

В Воронеже 12-летний школьник вдохнул газ и был доставлен в реанимацию. Об этом пишет Telegram-канал «Вести Воронеж».

По данным источника, 9 марта подросток приобрел баллон со сжиженным газом и несколько раз вдохнул из него. Через некоторое время после этого он почувствовал недомогание. Прохожие вызвали шестикласснику скорую помощь.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу. Однако медикам не удалось спасти его.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

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