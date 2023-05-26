В Москву прибыл поезд с мертвым подростком, тело которого было покрыто сильными ожогами

На Ярославский вокзал в Москве прибыла электричка, на крыше которой нашли мертвого подростка. У юноши обнаружили сильные ожоги на теле.

Поезд приехал около 00:30 26 мая. На крыше вагона находился 16-летний подросток. Судя по сильным ожогом, его убило ударом тока, пишет сайт mk.ru.

Полиция установила телефон матери, она прибыла на место и опознала сына. Мальчик проживал в подмосковном Королеве. Стражи порядка выясняют, как он оказался на крыше поезда и увлекался ли зацеперством.

После смерти подростка возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее мы писали, как женщина родила в туалете электрички МЦК, убила малыша ножницами и выкинула в мусорное ведро. Она села в поезд около 19 часов, а в 21:30 родила. Труп новорожденного нашли к утру. Выяснилось, что это не первый ребенок. По некоторой информации, убившая младенца женщина имела проблемы с психикой.