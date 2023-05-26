Повар московского ресторана сварился в борще и попал в реанимацию

В одном из столичных ресторанов произошла неприятная ситуация с поваром, который готовил борщ. Он упал в кипящий суп и получил ожоги. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным источника, все произошло в заведении, которое находится в торговом центре «Авиапарк». 20-летний повар по имени Элер варил суп в большой кастрюле. Он хотел перенести ее с товарищем, но случайно опрокинул. Молодой человек поскользнулся и упал в кипящий борщ.

Повару понадобилась помощь врачей. Была вызвана бригада скорой помощи. Оказалось, что у мужчины ожоги 45% тела. Сейчас он находится в реанимации. Отмечается, что на данный момент полиция проводит проверку.

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