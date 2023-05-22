Унитаз упал со второго этажа на 11-летнюю ученицу школы в Амурской области

В Амурской области в Благовещенске рабочие выбросили из окна школы унитаз и попали в 11-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

По данным источника, два человека вели ремонтные работы в санузле образовательного учреждения. Мужчины выбросили керамический унитаз со второго этажа и случайно попали в школьницу, которая держала путь на урок физкультуры.

В результате случившегося девочка получила травмы и обратилась к врачу. Сотрудники Следственного комитета заинтересовались данным инцидентом и возбудили уголовное дело. В данный момент они проводят проверки и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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