В Рязани школьная учительница ударила ребенка из-за мата в ее адрес

В Рязани школьники сняли на камеру, как учительница ударила одного из детей по затылку после того, как тот оскорбил ее при помощи нецензурной лексики. Отмечается, что несовершеннолетний перешел на мат, получив от педагога замечание. Об этом сообщает Телеграм-канал «Плохие новости».

Как стало известно, сотрудница образовательного учреждения в строгой форме попросила ученика не отвлекаться на уроке, за что получила в свой адрес ругательства. Сказанное подростком вывело женщину из себя. Сначала она ударила его по затылку, затем выбросила из рук тетради и выгнала провинившегося из класса.

Также в ролике слышно, что педагог сама несколько раз оскорбила школьника хоть и без использования матерных слов. «Что ты сказал? Нахал! Ничего не знает! Нахал! Матершинник! Нахалюга бесстыжая», - заявила женщина.

Ранее появилась информация, что в Красноселькупском районе мать больше года напивалась и избивала малолетнюю дочь. О преступлениях стало известно со слов самой провинившейся россиянки. Она осознала, что поступает неправильно, поэтому сама позвонила в полицию. Ребенка у нее изъяли.