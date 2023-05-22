Двое подростков рассказали о том, как их регулярно совращал тренер спортшколы в Саратове

Тренера задержали в Саратове. Он работал в местной спортшколе и домогался до несовершеннолетних учеников. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Одна из учениц этой спортивной школы, 15-летняя девочка, призналась, что на протяжении всего прошлого года она терпела от тренера постоянные унижения. По ее словам, мужчина трогал ее за интимные места.

Также обвинительные показания дал еще один подросток. Мальчик заявил, что тренер домогался до него на регулярной основе.

По данным источника, тренер в настоящее время уже задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Рязани школьная учительница ударила ребенка из-за мата в ее адрес. Ребята сняли на камеру, как учительница ударила одного из детей по затылку после того, как тот оскорбил ее при помощи нецензурной лексики. Отмечается, что несовершеннолетний перешел на мат, получив от педагога замечание.

Еще один случай произошел в Москве. Там 28-летнего учителя биологии подозревают в совращении школьницы. Отец школьницы увидел в ее телефоне откровенные видео. На кадрах биолог запечатлен без одежды и намекает на интим.