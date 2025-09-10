Опубликовано 10 сентября 2025, 11:481 мин.
Умершая после урока физкультуры на Камчатке девочка была абсолютно здорова
© Kokoshkin Konstantin/East News
15-летняя девочка, внезапно скончавшаяся после урока физкультуры на Камчатке, была абсолютно здорова. Об этом сообщили РЕН ТВ в минздраве региона.
В медкарте девочки сообщается, что ранее у нее диагностировались только ОРВИ, ангина и другие распространенные у школьников заболевания. Подросток не жаловалась на здоровье и не страдала от хронических недугов.
Вскрытие тела девочки пройдет завтра, рассказали в ведомстве. Тогда будут известны причины ее смерти.
Напомним, девочке понадобилась экстренная помощь после урока физкультуры. Ей резко стало плохо - медики не смогли спасти школьницу.
До этого в Татарстане 17-летний учащийся техникума умер во время урока физкультуры. Он скончался в больнице.